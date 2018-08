Asset: Ercolani sulle motivazioni 'Forse dovevamo esserci tutti a Forlì sul banco degli accusati'

Stefano Ercolani ringrazia la Tv di Stato per il Servizio sulle motivazioni della Sentenza Asset, che gli permette di entrare nel merito: "la condanna di 8 anni e 10 mesi è dovuta principalmente ad un versamento di 200.000 euro fatto in Asset da un cliente di Forlì, con esclusione della associazione a delinquere" scrive l'ex Presidente Asset - Il progetto criminale è stato quello di ricevere soldi dagli Italiani. Perché nelle 644 pagine delle motivazioni del tribunale emerge principalmente questo". Ercolani si chiede cosa rappresentano allora i 5 miliardi di Euro rimpatriati da San Marino in Italia e depositati negli anni passati presso tutte le banche sammarinesi, e rimpatriati con i vari scudi fiscali e voluntary disclosure?



Per Ercolani, forse "dovevamo esserci tutti a Forlì sul banco degli accusati. Tutti i Direttori e Presidenti delle banche sammarinesi degli ultimi 30 anni". Ricordando che a ottobre a Forlì ci sarà il processo per Cassa di Risparmio. Con l'invito finale alle istituzioni a "non abbandonare chi ha sempre lavorato rispettando le normative sammarinesi".