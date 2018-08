Fiorentino: anziana si ribalta con l'auto nella scarpata. Salvata dalla Polizia Civile

ECCO IL SALVATAGGIO

Ha riportato diverse fratture, ed è rimasta sempre cosciente.

Brutto incidente per una donna di 82 anni. Stava percorrendo via XXI Settembre a Fiorentino a bordo di una Fiat Panda quando, erano circa le 10.30, è uscita di strada, forse a causa di un malore. E' scivolata per dieci metri nella scarpata, proprio sotto il campo sportivo. L'auto ha finito la corsa ribaltandosi poi su un fianco, fermata da alcune piante: l'impatto è stato avvertito da due uomini che lavoravano in un orto poco distante. Così l' hanno trovata gli agenti di Murata prontamente allertati. Gli uomini della Polizia Civile, Sezione Antincendio e la pattuglia Sezione Pronto Intervento, dopo essersi calati in prossimità dell'auto, prima di estrarre la donna, hanno assicurato il mezzo con cavi d'acciaio al camion antincendio fermo sulla strada, ciò per scongiurare un eventuale ulteriore scivolamento lungo il pendio.



Operazioni durante le quali sono sempre rimasti in contatto telefonico con la donna, che, seppur ferita, è sempre rimasta cosciente.



Assieme agli operatori del 118 l'82 enne è stata poi liberata e messa su una barella, con ausilio di corde è stata messa in salvo

in strada dove ha ricevuto una prima assistenza medica prima di essere trasportata in Ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato un pneumotorace e diverse fratture toraciche.