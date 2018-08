Bambina di dieci anni racconta di essere molestata a Riccione. Indagini in corso

Una bambina di 10 anni ha raccontato al papà e alla mamma di essere stata palpata da un uomo di mezz'età mentre, di spalle, raccoglieva dei giocattoli.



È successo ieri in una cabina di lido a Riccione. I genitori hanno considerato il racconto attendibile e hanno chiamato la Polizia del centro estivo. La bambina si sarebbe messa ad urlare dopo essere stata toccata, mettendo in fuga il presunto maniaco. I genitori ora si sono rivolti a uno psicologo per prestare assistenza alla piccola e hanno presentato denuncia.



In zona non ci sarebbero state telecamere di sorveglianza o testimoni per vedere l'accaduto. Le indagini proseguono.