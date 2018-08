Corse clandestine: due sammarinesi finiscono nei guai a Riccione, sorpresi dai Carabinieri

Stavano appaiati, a bordo di due Bmw coupè di grossa cilindrata, pronti a scattare al via: così li hanno sorpresi la scorsa notte i Carabinieri di Riccione, allertati da alcune segnalazioni, che intervenivano nella zona industriale, via Sangiovese. Le due auto erano centro della carreggiata, con il motore acceso ad alti regimi, pronti per la partenza e ad inscenare una corsa clandestina, come testimoniava la presenza di un ragazzo davanti ai mezzi che con il braccio alzato faceva il conto alla rovescia pre partenza.



Il tutto davanti a un pubblico di numerosi giovani. I militari, per fermare la corsa e salvaguardare l’incolumità delle persone hanno sbarrato la strada alle due Bmw procedendo poi all’identificazione dell’autista e del passeggero, presenti in entrambi i veicoli.



I due conducenti, sammarinesi, F.E. ed C.M. entrambi 20enni, sono stati indagati in stato di libertà. Devono rispondere di “partecipazione a competizione in velocità non autorizzata con veicoli a motore” e gli sono stati ritirati patente di guida e sequestrate le auto.