Rimini: lanciano uova dal balcone dell'hotel, intervengono i Carabinieri

Solo una sgridata per 5 ragazzi del bergamasco in vacanza

Allarme a Rimini, dopo i fatti di Moncalieri, in realtà si è trattato solo di una bravata. Stavano giocando al tiro al bersaglio, lanciando uova dalla finestra dell'hotel, quando un netturbino ha chiamato i Carabinieri. Per cinque amici, originari di Bergamo in vacanza in Riviera, poteva finire con una denuncia e invece se la sono cavata con una sgridata.



Dopo la notte trascorsa in giro per locali, i 5 si sono sfidati al lancio delle uova dalla finestra, tentando di colpire alcuni bidoni dei rifiuti. La pattuglia dei Carabinieri, dopo aver verificato come nessun passante fosse stato colpito, ha invitato i ragazzi ad un comportamento più civile, anche nel rispetto del lavoro di quanti sono stati poi chiamati a ripulire i marciapiedi.