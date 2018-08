Aereo d'epoca carico di turisti precipita sulle Alpi svizzere

Venti persone sono morte in un incidente aereo in Svizzera. Il velivolo d'epoca, che offriva giri turistici sopra le Alpi, è precipitato sul Piz Segnas, all'altezza del resort Flims. L'incidente è avvenuto ieri ma le autorità svizzere hanno annunciato una conferenza stampa nel pomeriggio. L'aereo aveva una capienza di 17 persone e tre persone di equipaggio. Il velivolo apparteneva alla compagnia svizzera Ju-Air ed era stato fabbricato tra il 1921 e il 1952.



Secondo i media svizzeri, tutti i passeggeri erano membri di una comitiva di turisti svizzero-tedeschi, per lo più persone sulla sessantina e non c'erano famiglie con bambini. Non vi sono per ora informazioni sulla nazionalità dei membri dell'equipaggio.



L'aereo è precipitato a un'altezza di 2.540 metri e stava volando dal canton Ticino a Dubendorf, nel canton Zurigo. Una vasta operazione è in corso con la partecipazione di cinque elicotteri e lo spazio aereo sopra la zona del disastro resta chiuso. La tragedia avviene a poche ore da un altro incidente in Svizzera: un piccolo aereo da turismo è precipitato ieri causando la morte di una famiglia di quattro persone che si trovava a bordo.