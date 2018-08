Misano: grave incidente sulla Statale 16; coinvolte due adolescenti

Grave incidente stradale, oggi, intorno alle 15, sulla Statale 16, a Misano Adriatico. Per cause da accertare due adolescenti, in sella ad uno scooter, si sono scontrate con una vettura, cadendo pesantemente sull'asfalto. Sul posto sono subito intervenute due ambulanze ed un'auto medicalizzata. Critiche le condizioni per una 16enne, trasportata d'urgenza al Bufalini di Cesena, con codice di massima gravità. Lesioni più lievi, invece, per una 14enne, ricoverata in Pronto Soccorso a Riccione. Sul posto la Municipale, per i rilievi, durante i quali la Statale – nel tratto del sinistro – è stata chiusa in entrambi i sensi.