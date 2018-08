Venezuela: fallito attentato con droni armati contro il presidente Maduro

Fallito attentato a Caracas contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Il capo dello Stato stava parlando in occasione dell'81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale quando alcuni droni-bomba sono esplosi ferendo 7 persone. Maduro ha attribuito l'attacco all'estrema destra in collaborazione con 'cospiratori' a Bogotà e Miami. E ha fatto il nome del presidente della Colombia Juan Manuel Santos. La Colombia ha respinto ogni accusa. Un gruppo semisconosciuto ('Soldati in T-shirt') ha rivendicato l'attacco. Maduro ha poi twittato 'Dio e il popolo sono con noi, continuerò la battaglia per la pace'.