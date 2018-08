Calci e pugni ai vigili urbani dopo la multa, arrestato dai carabinieri

Maxi operazione di controllo dei militari nel fine settimana

Intenso weekend di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, due arresti e 18 denunce. Importante anche il contributo fornito da un elicottero del 13° Elinucleo Carabinieri di Forlì che ha sorvolato il territorio riminese fornendo indicazioni ai militari dispiegati sul territorio che, grazie anche ai nuovi Qooder dati in dotazione alla Compagnia di Rimini, hanno potuto raggiungere in maniera celere le zone segnalate intervenendo con tempestività e prontezza.



In particolare, nelle ultime 48 ore, 2 persone sono finite in manette: un senegalese di 33 anni per furto aggravato, un albanese di 37 – con precedenti- che per contestare una contravvenzione per divieto di sosta ha aggredito con calci e pugni i vigili urbani. 18 le denunce, tra cui anche due 'pallinari' ed altre 13 per guida sotto l’influenza dell’alcool.



37 posti di controllo effettuati lungo le arterie stradali 235 persone controllate ed identificate, 166 mezzi fermati, 4 segnalati alla Prefettura per sostanza stupefacente ad uso personale.