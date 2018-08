Don Scandelli denunciato dagli animalisti per lo sfogo su facebook

Il parroco di Borgo Maggiore si era scusato ma AIDAA tira dritto

Il parroco di Borgo Maggiore don Marco Scandelli è stato denunciato dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente per istigazione al maltrattamento di animali. La denuncia è stata presentata questa mattina- si legge in una nota- alla Procura della Repubblica di Lodi, dove don Marco è nato, e a San Marino".



L'episodio dopo la frase del parroco pubblicata su facebook per condannare la pedofilia nella Chiesa "Se un prete ha delle necessità fisiche si trovi una donna o un uomo consenziente e maggiorenne. Al limite anche un animale". Uno sfogo di cui poi il parroco si è scusato. Secondo l’associazione animalista si tratta di parole che “istigano alla pratica contro natura del sesso con animali e che quindi si configura come reato ai sensi degli articoli del codice penale di ciascuno dei due Stati".