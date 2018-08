San Giovanni Marignano. Trova portafogli con un migliaio di euro e lo riconsegna a Carabinieri

Si è fatto apprezzare per la sua onestà Andrea Alessandrini, un 46 enne di Valconca, che ha trovato un portafogli con all'interno i documenti e un migliaio di euro in contanti in un centro commerciale di prodotti per il bricolage a San Giovanni Marignano. In piena onestà l'uomo ha portato il portafogli ai Carabinieri della vicina Cattolica, affinchè venisse riconsegnato al proprietario, senza tenere un euro per sè.



Si tratta della seconda volta che avviene un episodio del genere in Riviera. Il mese scorso a Riccione anche un pizzaiolo rumeno aveva consegnato alle autorità un portafogli con all'interno 1500 euro.



I buoni gesti non sono passati inosservati all'Arma di Riccione, che si complimenta con i cittadini in una nota. "Siamo lieti - si legge - di apprezzare, per la seconda volta in appena un mese, un ulteriore, nobile e tangibile testimonianza dei migliori valori su cui fonda la nostra comunità: onestà, senso civico e delle istituzioni, tutti valori che continueremo a difendere, come avvenuto in questo caso, sempre al fianco del cittadino".