Corpolò. Si ribalta camion articolato

Incidente questa mattina a Corpolò, dove un camion articolato contenente un carico di balle di carta, si è ribaltato per dinamiche ancora da chiarire.



L'incidente è avvenuto nella rotonda fra Via Casalini e Via Anacleto Ricci. Il mezzo era diretto verso San Marino. La strada è stata chiusa temporaneamente.



Il 118 è intervenuto. L'autista, classe '66, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia per i rilievi.