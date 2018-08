Sbatte la testa dopo un tuffo dal moscone. Grave a Rimini

Un 40enne è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto in mare.



L'uomo, in vacanza in Riviera, ha noleggiato ieri un moscone al largo del Bagno 67 e si è tuffato battendo la testa sulla sabbia. In quel punto il mare ha una profondità inferiore ai due metri.



Il bagnino di salvataggio, vedendolo galleggiare privo di sensi, è intervenuto per portarlo a riva. L'uomo è stato rianimato dal personale del 118 e portato all'Ospedale Infermi.