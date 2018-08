Rimini: minorenni tunisini aggrediscono commerciante bengalese, arrestati

Una banda di quattro minorenni, tutti 17enni tunisini residenti a Bergamo, ha fatto irruzione in un negozio di Marina Centro a Rimini nel pomeriggio di ieri e dopo aver aggredito il titolare, un commerciante di origine bengalese, l'hanno rapinato di collanine e coltelli. I ragazzi, in Italia regolarmente, sono stati fermati poco dopo da una volante della Polizia.



I quattro hanno circondato il negoziante e dopo averlo spintonato e malmenato sono scappati a piedi. L'uomo, dopo essersi ripreso dallo spavento, ha dato l'allarme. La volante della Polizia si trovava poco distante e gli agenti sono riusciti a bloccare subito i quattro ragazzi, ancora con la refurtiva in tasca. Sono stati tutti trasferiti al carcere minorile del Pratello, a Bologna, in stato di arresto per rapina.