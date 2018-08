Attacco ad uno scuolabus in Yemen. Morti 39 bambini

In seguito ai raid aerei nel nord dello Yemen sono morti almeno 39 bambini e altre 50 persone sono rimaste ferite.



I bimbi si trovavano a bordo di uno scuolabus nel mercato di Dahyan, una zona affollata nella provincia di Saada. L'attacco, secondo leader tribali locali, è stato sferrato dalla coalizione a guida saudita.



L'Arabia Saudita in precedenza aveva reso nota la morte di un civile e il ferimento di altri 11 per via dei frammenti di un missile lanciato dai ribelli shiiti dello Yemen nel sud del regno.