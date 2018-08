Rimini. Spari al ponte Tiberio. Arrestata una donna

Momenti di paura ieri al Ponte Tiberio a Rimini, verso le 22. Diversi residenti hanno visto e sentito degli spari nella zona, che echeggiavano fino al vicino Parco Marecchia e hanno avvisato la Polizia.



Gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno trovato la responsabile: una donna di 25 anni, residente a Rimini ma di origini sarde, con la pistola fumante ancora in mano. La donna avrebbe rivolto i colpi verso l'acqua dell'invaso, sparando dalla banchina.



Tanta gente passeggiava in quel momento, in concomitanza della "Shopping-Night" che si tiene ogni mercoledì in città. La pistola è risultata rubata a Modena. La 25enne è stata immediatamente arrestata dalle forze dell'ordine.