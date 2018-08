Scontro sulla Marecchiese: moto si scontra con camion che non si ferma

La Strada Marecchiese è rimasta a lungo bloccata nel pomeriggio a causa di un incidente, avvenuto a Sant'Ermete. Dalle prime testimonianze pare che una moto Hornet, condotta da un 44enne, si sia scontrata per cause ancora da accertare, con un mezzo pesante che però non si è fermato per prestare soccorso. Ad avere la peggio, chiaramente, il motociclista che è stato sbalzato nella scarpata. Gli operatori del 118, giunti prontamente sul posto, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini.