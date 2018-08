Borgo Maggiore: scooter esce di strada, illesa la giovane alla guida

Paura per una giovane, uscita fuori strada a Borgo Maggiore con il suo scooter nel primo pomeriggio di oggi. La ragazza era in sella al suo Honda SH e stava percorrendo la superstrada in salita quando è probabilmente scivolata su una chiazza di gasolio, all'altezza della curva di Bustrac. Leggermente danneggiato il mezzo mentre la giovane sarebbe rimasta illesa. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile.