Ubriaca tampona sammarinese: a bordo con lei anche la figlia di tre anni

Era alla guida in stato di ebbrezza con la figlia di tre anni a bordo quando non accorgendosi della fila di macchine ferme al semaforo rosso, tampona un sammarinese che era fermo nel tardo pomeriggio di ieri in colonna sulla statale 16 in direzione Pesaro.

Non ha riportato lesioni la piccola, ma alla madre, cittadina russa classe 78 e residente a Rimini, le è stato trovato un tasso alcolico pari a 2.5 g/l, ben 5 volte superiore al limite consentito.

Manifestava un equilibrio precario ed emanava un forte alito vinoso, ha registrato l'agente di Polizia Stradale che aveva appena terminato il turno di servizio e si è fermato al km 204. Infatti la donna poi si è scagliata con minacce e insulti verso gli operatori della pattuglia stradale che erano intanto arrivati sul posto e stavano contattando il marito per l'affidamento della figlia.

Conclusione della corsa serale per la donna russa con denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, ritiro della patente e sequestro della vettura.