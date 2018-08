Carabinieri, controlli a Riccione: segnalati 13 giovani per uso di sostanze stupefacenti

Mattinata di controlli, quella di ieri, per i Carabinieri di Riccione. Rinvenuti all’interno della ex colonia Enel due lettini da spiaggia rubati giorni prima ad un bagnino, ora restituiti. Nel tratto di spiaggia libera antistante il piazzale Roma, sono stati ritrovati - nascosti in anfratti - cinque telefoni cellulari, un grosso coltello da cucina ed alcuni arnesi multiuso da scasso.

L’unità cinofila antidroga ha infine identificato e segnalato per uso di sostanze stupefacenti 13 giovani, controllati all’interno di un campeggio, ai quali sono stati complessivamente sequestrati 15 gr di marijuana, 30 gr di hashish, 2 gr di eroina e 1,5 di cocaina.