Furto e droga: arrestati tre malviventi in Riviera

Tre arresti in riviera, due a Riccione e uno a Cattolica, per furto e droga. Al titolare di un ristorante di viale Ceccarini due ladri, un 36enne residente nel ravennate e un 35enne brasiliano, hanno rubato il borsello con 8.000 euro, l'incasso della giornata. Refurtiva fortunatamente recuperata dai carabinieri di Riccione che hanno intercettato i ladri poco dopo il furto. A Cattolica invece gli uomini dell'Arma hanno arrestato un 33enne, studente, originario di Bologna già sotto controllo da qualche tempo per possesso e spaccio di droga. Durante una perquisizione all'interno della casa dell'indagato sono stati trovati 100 grammi di haschish, 11 di marijuana e 1 grammo di cocaina oltre alla somma in contante di 1.720,00 euro.