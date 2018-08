Grotta Rossa: motociclista di 19 anni muore dopo un sorpasso

Incidente mortale nella notte a Rimini, in via della Grotta Rossa. Un motociclista di 19 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto in seguito a un sorpasso. Erano circa le 3. Il ragazzo, che abitava in zona e che stava viaggiando in sella a una Ktm 350, ha superato una Suzuki Swift con a bordo delle ragazze sammarinesi. Questo in base alla prima ricostruzione dell'accaduto. Al termine del sorpasso, il 19enne sarebbe finito contro una collinetta a bordo strada scontrandosi, poi, con un palo e un albero. I sanitari, arrivati sul posto, hanno tentanto di rianimarlo, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il motociclista avrebbe riportato gravissime lesioni alla testa, nonostante avesse il casco.



mt