Incidente a Cà Rigo. Furgone finisce fuori strada

Un furgone Opel, questa mattina attorno alle 10 è finito fuori strada in zona Cà Rigo.



Il mezzo, appartenente ad una ditta di autonoleggi italiana, procedeva in direzione monte quando, prendendo male la curva, si è ribaltato rompendo il cancello di un'abitazione.



L'autista del mezzo non ha subito danni gravi. Sul posto il soccorso stradale e la Polizia Civile per i rilievi.