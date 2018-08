Incidente in scooter a Santarcangelo: 57enne in condizioni critiche

Un incidente stradale è avvenuto in tarda mattinata a Santarcangelo, in via Tosi.



Un uomo del posto, di 57 anni, in sella a uno scooterone è in condizioni critiche al Bufalini di Cesena. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo non si sarebbe accorto di una semicurva lungo la strada, finendo contro il guardrail e cadendo in un dirupo. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco.



Si è reso allora necessario l'invio dell'elimedica da Ravenna. Il 57enne avrebbe riportato la parziale amputazione di un braccio e di una gamba.



mt