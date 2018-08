Cinque minorenni francesi in vacanza vandalizzano stabilimento di Viserba

Sono stati fermati questa notte cinque minorenni francesi mentre stavano sfasciando lettini, ombrelloni e altre attrezzature di uno stabilimento balneare di Viserba.

Colti in flagrante dalla Polizia, chiamata dagli stessi titolari che si erano accorti che qualcuno stava vandalizzando lo stabilimento, sono stati poi denunciati per danneggiamento.

Ora le famiglie dovranno risarcire i danni procurati allo stabilimento per alcune migliaia di euro.