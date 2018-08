Incidente a Dogana. Scontro tra due auto

Incidente a Dogana nell'incrocio tra via Ca' Ragni e via Alfonso Giangi, vicino al Centro Commerciale Atlante. L'autovettura, una Citroen nera targata italiana, procedeva lungo via Ca' Ragni in direzione superstrada. Dai primi accertamenti l'auto targata sammarinese che proseguiva lungo via Alfonso Giangi non avrebbe rispettato lo stop prendendo sulla fiancata la Citroen. Sul posto intervenuti Polizia Civile e Guardia di Rocca per i rilievi.