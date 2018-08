Incidente in moto a Riccione. Scooterista si scontra con un auto

Un altro incidente in moto nel riminese, dopo gli scontri avvenuti nel weekend in zona Grotta Rossa e a Santarcangelo.



Uno scooter Piaggio 50 che viaggiava sulla Statale 16 Adriatica a Riccione in direzione Misano si sarebbe scontrato con un'Alfa Romeo. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:15 ieri sera.



Stando a quanto riporta altarimini il ferito inizialmente sembrava privo di vita, ma il personale del 118 dopo aver appurato che fosse cosciente ha prestato le prime cure e l'ha trasportato in ospedale.



Sul posto la Polizia per i rilievi.