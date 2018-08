Genova, crolla un ponte sull'A10, i vigili del fuoco: "Decine di vittime"

Finora due le persone estratte vive. Traffico e circolazione ferroviaria bloccati

In mattinata a Genova è crollato una parte di Ponte Morandi, il ponte dell'autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Ovest, mentre sulla città si stava abbattendo un violento temporale.

Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. Diversi automezzi sono coinvolti e si temono parecchie vittime. Per i vigili del fuoco sono decine, ma estratte vive anche due persone dalle macerie. A causa del crollo pare un cedimento strutturale.



Sul posto, tra i vari soccorritori, anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane, sono state attivate dai Vigili del Fuoco.



Sotto al viadotto Morandi, oltre ad alcuni edifici residenziali, ci sono centri commerciali e capannoni industriali. Al di sotto corre anche la ferrovia che collega Genova a Milano e che è chiusa proprio a causa del crollo.



TRAFFICO

Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull'A10 Genova-Savona tra il Bivio per l' A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All' interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l' A10 Genova-Savona.