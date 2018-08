Rimini: scontro tra scooter in via Tolemaide, gravi lesioni per uno dei conducenti

Scontro tra due scooter questa mattina, intorno alle 10,30, a Rimini, in via Tolemaide, vicino a via Variano e nei pressi della rotonda per l'autostrada. Grave infortunio per uno dei conducenti che, dopo l'urto, è caduto finendo sull'asfalto e riportando serie lesioni a un piede. Sul posto la polizia stradale i cui agenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, lo scooterista ferito è stato trasportato al Bufalini di Cesena in eliambulanza.



