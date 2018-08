Prostituzione a Rimini: Carabinieri trovano 35.000 euro in casa di 8 peruviani

Oggetti dal valore di oltre 35.000 euro sono stati ritrovati dai Carabinieri di Rimini in un appartamento a Bellariva, in uso ad 8 cittadini peruviani. La scoperta del 'tesoretto' è avvenuta nel corso di controlli contro il fenomeno della prostituzione che hanno portato, la scorsa notte, all'identificazione di 23 persone, uomini e donne originari principalmente dell'Est Europa e del Sud America dediti alla prostituzione in strada.



Quella che gli inquirenti pensano sia una refurtiva – probabilmente provento di furti ai danni dei clienti e quindi sequestrata - era formata da circa 9.000 euro in contanti, 4 orologi di pregio, 6 smartphone di ultima generazione, 31 monili in oro ed argento, principalmente anelli e catenine, oltre a 5 dollari canadesi e 70 franchi svizzeri.



Gli 8 peruviani,di età compresa tra i 20 ed i 44 anni, da tempo residenti in Italia, sono stati denunciati con l'accusa di ricettazione. Non sono stati infatti in grado di dimostrare la provenienza degli oggetti.