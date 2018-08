Rimini: sesso al parco in pieno giorno, arrestati transessuale e turista

Stavano facendo sesso, in pieno giorno, nel parco Vittime delle Foibe, a Rimini. Protagonisti della vicenda, una transessuale brasiliana 50enne e un turista fiorentino di 53 anni, del tutto incuranti degli avventori del parco e del via-vai delle famiglie dirette in spiaggia.



I due - riporta il Corriere Romagna - sono stati arrestati dai Carabinieri con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. A far intervenire i militari, la segnalazione di un avvocato che era uscito a fare una passeggiata con il suo cane e si è trovato di fronte alla transessuale e al turista “impegnati” su una panchina dell'area.