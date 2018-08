Agosto blindato a Rimini

Il bilancio delle attività delle forze dell'ordine in tutto il litorale

Quasi 800 persone controllate, 47 denunciate e 23 arresti. Sono i numeri dell'operazione “Rimini Sicura” condotta dall'11 agosto dai Carabinieri di Rimini.



Una numerosa serie di controlli che nella sola sera di ferragosto ha permesso agli uomini dell'arma di denunciare 3 persone. Al Beky Bay, locale sulla spiaggia di Igea Marina, un diciannovenne è stato denunciato per aver ferito un coetaneo con una bottigliata alla tempia a seguito di una lite fuori dal locale. Le altre due denunce riguardano una donna cittadina rumena per danneggiamento e invasione di edifici e un uomo, 23enne cittadino napoletano in vacanza a Rimini, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A Riccione invece i militari hanno arrestato due cittadini marocchini per furto e un ventunenne, residente a San Martino, per possesso e spaccio di droga. Otto persone inoltre sono state segnalate per assunzione di sostanze stupefacenti.



Intenso lavoro anche per la Polizia di Stato che nelle sole giornate del 14 e 15 hanno arrestato 8 persone e denunciate altre 16. Sequestrata anche un'arma clandestina e una elevata quantità di sostanze stupefacenti di vario tipo: cocaina, marijuana, haschish e ketamina.



Operazioni anti-droga anche per gli uomini della Guardia di Finanza di Rimini che hanno segnalato 11 persone per possesso di stupefacenti e arrestato un 26enne, originario di Piacenza, per spaccio di droga.



Nel corso delle operazioni legate al Ferragosto le forze dell'ordine hanno controllato anche 212 veicoli e ritirato 12 patenti. Non sono mancate segnalazioni e provvedimenti per discoteche ed esercizi pubblici: chiuso per 30 giorni un minimarket per aver venduto alcolici a minori e multate diverse discoteche per aver somministrato alcol dopo le 3 di notte.