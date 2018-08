Brutto incidente a Torraccia: 30 giorni di prognosi per 19enne del Titano

È successo ieri a Torraccia, intorno alle 19.00. Coinvolto un 19enne sammarinese: mentre percorreva Strada di Monte Olivo in sella ad una moto è caduto al suolo per cause al vaglio della Polizia Civile, giunta sul posto per i rilievi del sinistro. Il giovane ha riportato un trauma toracico oltre a varie contusioni. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Stato. Ne avrà per 30 giorni.