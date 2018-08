Chiuso per 30 giorni minimarket che vendeva alcolici a minori

Nella sera della vigilia di ferragosto verbalizzati anche altri tre locali che vendevano alcol dopo le tre di notte

È stato chiuso il minimarket di viale Regina Margherita sorpreso dalla Polizia locale di Rimini, per due volte nelle scorse settimane, vendere alcolici a minori di 18 anni. “Continueremo a mantenere alta la guardia sulla vendita degli alcolici che non rispettano le disposizioni di legge” sottolinea l'assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad. Per il market è stata accolta la pena massima: chiusura dell'esercizio per 30 giorni. Nella sera della vigilia di ferragosto inoltre sono stati verbalizzati dalla polizia altri tre locali sorpresi a vendere alcolici dopo le tre di notte.