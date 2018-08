Droga: arrestato per spaccio 'buttafuori' locale a Riccione

Arrestato dalla Polizia di Stato, un addetto alla sicurezza abusivo, munito di metal detector non autorizzato, e in possesso di un sacchetto di marijuana nascosto negli slip. Nel corso dei controlli presso alcuni locali notturni di Riccione nell'ambito del dispositivo di prevenzione e sicurezza pubblica organizzato dalla Questura per Ferragosto, gli agenti ed una unità cinofila antidroga, hanno effettuato un sopralluogo in un locale di piazzale Azzarita, che ha registrato il classico pienone per una serata di musica techno. All'arrivo i Poliziotti hanno trovato alla porta d'ingresso del locale due addetti alla sicurezza di cui uno munito di metal detector portatile. Il 'buttafuori0 sorpreso dall'arrivo degli agenti, ha tentato di allontanarsi dal posto di lavoro, confondendosi tra gli avventori del locale, ma è stato immediatamente bloccato e il metal detector sequestrato. Già dai primi accertamenti, i Poliziotti hanno appurato che l'addetto alla sicurezza abusivo, un 23enne di origine senegalese, non solo era privo di cartellino di riconoscimento e documento d'identità: alle domande circa la sua posizione lavorativa non ha saputo dare risposte coerenti. Infine mentre gli agenti lo identificavano, il ragazzo ha anche tentato di disfarsi di un involucro di cellophane contenente marijuana circa 10 grammi che teneva nascosta negli slip. Il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contemporaneamente, nel locale, è stato 'sguinzagliato' il cane poliziotto 'Barack', il quale, ha trovato numerose dosi di droga (cocaina, marijuana e hashish), abbandonate sul pavimento dai clienti del locale.