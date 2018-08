Droga e brioches: arrestati due gestori di un bar a Cattolica

Dopo un servizio di osservazione, i Carabinieri di Cattolica sono entrati in azione arrestando due napoletani, di 22 e 27 anni, che gestivano un bar. Offrivano ai loro clienti un servizio extra: oltre al solito cappuccino e brioches, rifornivano gli avventori di vari di tipi di droga. I militari hanno infatti recuperato 30 grammi di marijuana, cinque grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette e 13 grammi di hashish, tutti suddivisi in dosi per lo spaccio.



In manette un altro giovane pusher, un 18enne rumeno, pizzicato sul lungomare di Cattolica a cedere poco più di un grammo di hashish ad un consumatore. Una volta sorpresa, il ragazzo ha tentato la fuga colpendo, senza conseguenze, un Carabiniere. Si è quindi aggiunta l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.