Genova: 38 morti accertati mentre si continua a scavare. "Ancora 10-20 persone disperse"

La prefettura di Genova ha nuovamente corretto il bilancio provvisorio delle vittime nel crollo del Ponte Morandi martedì. Sono 38 i morti accertati e non 39. I feriti sono 15 di cui 9 in codice rosso.



'Al momento le ipotesi di reato sono tutte a carico di ignoti perché bisogna individuare prima le possibili cause', ha detto il procuratore capo Francesco Cozzi che sovrintende le indagini. 'Ci potrebbero essere ancora 10-20 persone disperse', ha aggiunto. Ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo conseguente a crollo di costruzione e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.