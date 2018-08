Lite al Becky Bay fra 19enni termina con una bottigliata in testa

Due ragazzi di 19 anni hanno iniziato a litigare, per motivi ancora non chiari, all'interno del Becky Bay, sulla spiaggia di Igea Marina. Gli uomini della sicurezza li hanno così invitati ad uscire dal locale ma, una volta in strada, gli animi non si sono placati: uno avrebbe tirato un pugno, l'altro una bottigliata in testa, ferendo il rivale alla tempia.



Il ragazzo ferito, italiano residente in Riviera, è stato trasportato in Ospedale dove è in attesa del referto medico che con ogni probabilità sarà inferiore ai 20 giorni, l'altro, l'aggressore, cittadino italiano di famiglia magrebina residente in zona, è stato trattenuto dai Carabinieri e probabilmente verrà denunciato a piede libero per lesioni personali.