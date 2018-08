Crollo Ponte: domani giorno di lutto nazionale e funerali di stato. Bandiere a mezz'asta e monumenti spenti

Domani i funerali di stato per le vittime del crollo di Ponte Morandi. E' stato proclamato il lutto nazionale. Molte le città che aderiscono, tra cui Rimini. Bandiere a mezz'asta. I principali monunenti romani saranno spenti in segno di lutto.

Intanto il ministro dell'Interno, Salvini, chiede che sabato e domenica si fermi il campionato di calcio. "Penso che sarebbe doveroso. Non lasciamo sole le squadre genovesi, business e interessi televisivi possono attendere".



Di Maio insiste sulla revoca della concessione ad Autostrade: "C'è una volontà politica certa - dice - e il Governo accelera". La rottura di uno strallo 'è un'ipotesi di lavoro seria' secondo gli esperti. Ininterrotto il lavoro dei vigili del fuoco con ruspe e martelli pneumatici, abbattuto il monolite in mezzo al torrente.