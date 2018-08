Patrimoni illeciti, Gdf Rimini sequestra 550.000 euro

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato beni e denaro per 550.000 euro complessivi nei confronti di due uomini un 64enne, originario di San Severo nel Foggiano ma residente a Rimini e un 40enne riminese, arrestati, nel 2014, nell'ambito dell'operazione antidroga 'Evergreen'.



Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a due misure di prevenzione patrimoniale emesse dal Tribunale di Rimini su richiesta della Procura della Repubblica. Il primo provvedimento riguarda il 64enne, cui sono stati sequestrati tre immobili a Rimini, due autovetture e un autocarro, per un valore complessivo di oltre 400.000 euro. Il sequestro fa seguito a investigazioni economico-patrimoniali svolte dai finanzieri in base alle quali l'uomo era solito effettuare investimenti di denaro periodici non giustificabili con i meri guadagni ottenuti dalla principale attività lecita svolta dal suo nucleo familiare ed era titolare, personalmente ed attraverso l'interposizione della coniuge e della figlia, di beni in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato.



Il secondo provvedimento riguarda invece il 40enne cui sono stati sequestrati due motocicli e denaro contante per un valore complessivo di circa 150.000 euro. Benchè privo di fonti di reddito lecite, l'uomo è risultato intestatario di due conti correnti postali, titolare di alcune motociclette e detentore di somme di denaro: oltre 100.000 in contanti sono stati rinvenuti nella sua abitazione nel corso di due distinte perquisizioni.



Dall'inizio dell'anno 2017 ad oggi l'attività della Guardia di Finanza di Rimini ha consentito di pervenire alla confisca, nella provincia, di patrimoni illeciti per un valore di 30 milioni di euro, di cui quasi 9 milioni solo nel corso di questa prima parte del 2018.