Forzata la carrozzina del piccolo Thomas, il bambino disabile cittadino onorario di Chiesanuova

I genitori fanno partire la raccolta fondi

Thomas è un bambino di Stia, in provincia di Arezzo, afflitto dalla rarissima malattia "Pelizaeus Merzbacher". Conosciutissimo sul Titano, il Castello di Chiesanuova aveva già fatto una raccolta fondi in suo onore, conferendogli la cittadinanza onoraria.



Il piccolo viaggia in una carrozzina speciale, costruita appositamente per lui. Dei ladri hanno compiuto un gesto ignobile, hanno forzato il mezzo del piccolo e hanno rubato la borsa all'interno con il suo kit di sicurezza. Ne è stata ritrovata una parte, ma mancano ancora dei pezzi fondamentali.



I genitori sono preoccupatissimi, dato che si tratta di materiale costoso e prezioso e indispensabile per il bambino. Per la sua sindrome Thomas non parla, non cammina e mangia solo attraverso una tecnica di nutrizione artificiale con sondino.



Per aiutare la famiglia si può inviare un bonifico alla famiglia Gorini Bellingheri, IBAN ITIT74UO539005459000000091670