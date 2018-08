Rimini: Questore chiude il Beky-Bay per un mese

Chiusura per i prossimi 30 giorni, per il Beky-Bay, discoteca sulla spiaggia di Igea Marina, nel Riminese, frequentata da giovanissimi e anche minorenni.



La chiusura, per motivi di ordine pubblico, è figlia di provvedimento del questore di Rimini, Maurizio Improta. Due minorenni, una ragazza di 15 e l'altra di 16 anni, al limite del coma etilico soccorse dalla Croce Blu; un ragazzo vittima di rapina mentre la calca, presenti 2500 persone, lo spinge verso il palco dove si sta esibendo un noto rapper italiano e, ancora, un 19enne ferito alla tempia e al collo con il coccio di una bottiglia da un coetaneo sono solo gli ultimi episodi registrati dalle forze dell'ordine e che hanno prodotto il provvedimento in base all'articolo 100 del Tupls.



Qualche giorno fa la Polizia ha condotto delle perquisizioni con il cane anti droga nei pressi del locale rinvenendo numerosi dosi di hashish e marijuana. Una lunga serie, poi, le segnalazioni dei Carabinieri di Bellaria per rapine di cellulari o aggressioni per futili motivi. A quanto appreso, sono soprattutto la sequenza di reati contro la persona, furti, consumo di droga e spaccio ad aver determinato la sospensione della licenza per l'intrattenimento notturno per la durata di 30 giorni. Il servizio spiaggia invece continuerà come di consueto.