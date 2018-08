Arrestati tre giovani riminesi per rapina aggravata

Hanno malmenato due turisti per rubare Rolex e portafoglio

Agenti della Polizia hanno arrestato, intorno alle 2 di notte, tre giovanissimi di 15, 19 e 20 anni – residenti a Rimini - per rapina aggravata. Avevano poco prima aggredito alle spalle e picchiato due turisti 30enni, nei pressi del bagno 23, sottraendogli un Rolex e un portafoglio. Al momento del fermo uno dei tre giovani si è rivolto ai poliziotti dicendo: "Non sapete chi siamo noi, siamo di Napoli e conosciamo famiglie affiliate". Per lui è scattata anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.