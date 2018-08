Arrestato sotto l'ombrellone un ricercato internazionale

Ammanettato sotto l'ombrellone dai Carabinieri di Riccione un ricercato internazionale che si trovava in vacanza con la famiglia nella cittadina romagnola. Si tratta di un 25enne di Milano da anni trasferitosi in Germania dove l'autorità giudiziaria lo attende per accusarlo di una serie di truffe commesse nell'ultimo anno.