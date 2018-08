Evasi, Comandante Faraone: “Sono a piedi e disarmati”

Erano le 14.30 circa quando i due detenuti sono riusciti ad evadere. Si tratta di Achille Lia, italiano di 50 anni e Albano Ahmetovic, 32enne di origine bosniaca. Stavano entrambi scontando pene definitive, rispettivamente di 1 anno e 1 anno e mezzo, per furto. I due sono riusciti a neutralizzare la sorveglianza aggredendo – pare senza l'uso di armi – una delle due guardie di servizio: un gendarme che è stato poi accompagnato in Pronto Soccorso dove gli sono state prestate le cure del caso e poi ricoverato in Ospedale anche se le condizioni non sarebbero gravi. L'altra guardia era un'ausiliaria delle Milizie che evidentemente non è riuscita ad intervenire e sarebbe stata solo strattonata.



L'allarme per la fuga è stato lanciato subito dopo e in pochi minuti la Gendarmeria, coadiuvata da Polizia Civile e Guardia di Rocca, ha avviato le ricerche, anche con posti blocco ai confini della Repubblica e in zone nevralgiche del territorio, richiamando anche ulteriore personale in servizio oltre a quello già operativo. Attivati rapidamente i canali di collaborazione con le forze dell'ordine italiane che hanno messo a disposizione anche un elicottero che ha sorvolato più volte il territorio sammarinese.



Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'evasione, al vaglio del magistratura che è costantemente informata sulla situazione. Sarebbero stati sentiti anche alcuni testimoni. Verosimilmente i due fuggitivi potrebbero aver varcato anche il confine e trovarsi già in territorio italiano ma solo se hanno utilizzato un mezzo di locomozione e al momento non ci sono evidenze di auto rubate nelle ultime ore. Così come non ci sono evidenze di possibili complicità da parte di terze persone. L'Ansa riporta una dichiarazione del Comandante Maurizio Faraone secondo il quale ci sono alcune segnalazioni di avvistamenti in territorio sammarinese e i fuggiaschi sono disarmati e a piedi. Le ricerche dunque proseguono. Le forze dell'ordine stanno producendo in queste ore il massimo sforzo per la cattura e la sicurezza della popolazione.



