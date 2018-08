Evasi a San Marino: ecco le foto segnaletiche

La Gendarmeria ha diramato le foto dei due detenuti che, alle 14.30 di oggi pomeriggio, sono evasi dal Carcere dei Cappuccini di San Marino. La dinamica dell’evasione è in fase di ricostruzione. Di certo c'è stata una colluttazione con una delle due guardie in servizio, al momento ricoverata in Ospedale.



I due evasi sono Achille LIA (cl. 1968, di cittadinanza italiana) e Albano AHMETOVIC (cl. 1986, di cittadinanza della Bosnia-Erzegovina). Erano in carcere per l’espiazione di pene definitive rispettivamente per 12 mesi (di cui sei mesi già espiati) e 18, entrambi per reati di furto.



Nell’ambito delle ricerche dei due fuggitivi, oltre ad impiegare il personale dei tre Corpi di Polizia della Repubblica, con il personale già in servizio e quello richiamato in servizio, sono stati attivati tutti i canali di collaborazione con l'Italia, tanto da avere ricevuto anche la disponibilità di sorvolo del territorio nazionale di un elicottero delle Forze di Polizia italiane.



