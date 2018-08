Detenuti evasi: 7 giorni di prognosi per il Gendarme

Contusioni multiple, ne avrà per 7 giorni. Questa la prognosi per il Gendarme aggredito nel pomeriggio di ieri dai due detenuti evasi dal carcere sammarinese. Con lui era presente anche una guardia ausiliaria volontaria che non ha subito conseguenze fisiche.



Ieri sono state diffuse le foto segnaletiche di Achille Lia, italiano di 50 anni e Albano Ahmetovic, 32enne di origine bosniaca. Lia, al momento della fuga, indossava una t-shirt arancione, bermuda grigi e sandali. Ahmetovic aveva una maglietta rosa, pantaloni della tuta grigi e scarpe da ginnastica scure.