Marecchia: donna cade dalla bici, interviene il Soccorso Alpino

È dovuto intervenire il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino per soccorre una donna di 47 anni, residente nel riminese, che nel pomeriggio di ieri è caduta con la sua mountain bike mentre percorreva il lungo fiume Marecchia, nei pressi di Pietracuta.



La donna, come riporta altarimini.it, ha riportato un trauma del ginocchio ed una ferita tali da non permetterle più la mobilità. Il compagno di escursione ha così chiamato i soccorsi. La squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto l'infortunata, per poi consegnarla ai sanitari del 118. Di seguito è stata trasportata all'Infermi di Rimini con un codice 2.