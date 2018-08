Rimini: turisti aggrediti da giovani rapinatori, messaggio pro-legalità del Comune

A distanza di un anno, ancora violenza sul lungomare di Rimini ad opera di un gruppo con, all'interno, almeno un minorenne. Dopo l'aggressione con rapina a due turisti nella notte tra il 18 e il 19 agosto, da parte di una banda di giovani di 15, 19 e 20 anni, il Comune interviene con una dichiarazione, senza fare riferimento diretto alla questione. "Non accetteremo - scrivono - comportamenti che ledano il diritto di trovare qui il piacere di una vacanza tranquilla". E ringraziano le forze dell'ordine.



Due notti fa a salvare le due vittime 30enni, di Bologna e Ferrara, sono stati proprio gli agenti della polizia. I due sono stati picchiati a sangue nel tentativo di sottrarre un Rolex, denaro e altri beni. I poliziotti sono riusciti a bloccare la banda. Uno dei giovani, che ora si trovano in carcere, ha urlato agli agenti di avere conoscenze criminali nel Napoletano.



Tutti i ragazzi sono infatti originari di Napoli ma risiedono in città. Fatti che avvengono a un anno dalle vicende della banda degli stupri di Miramare che era composta da tre minori.



mt