Addio a Vincino, vignettista libero e spirito critico

Lutto nel mondo della satira italiana. Il disegnatore satirico e giornalista Vincenzo Gallo, in arte Vincino, è morto oggi a Roma. Aveva 72 anni ed era malato da tempo. Ad annunciarlo Il Foglio, giornale in cui ha lavorato per 22 anni, con un tweet: “È stato al Foglio la nostra speranza, il nostro specchio, la nostra risorsa d’acqua e di alcol e di fumo”. Caustico, spirito libero, matita graffiante, Vincino era approdato al “Foglio” di Giuliano Ferrara nel 1996, dopo aver collaborato, tra gli altri, per “L’Ora”, “Cuore”, “Corriere della Sera” e “Vanity Fair”. Negli ultimi tempi aveva pubblicato le sue vignette anche sul Fatto Quotidiano e sull'inserto satirico 'il Misfatto'.